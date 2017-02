Oud-Ajacieden zijn groot fan van Van 't Hek

ANP Oud-Ajacieden zijn groot fan van Van 't Hek

AMSTERDAM - Lucky Ajax, de selecte club van oud-Ajacieden, is groot fan van Youp van ’t Hek. Het gezelschap, waar onder meer de broers De Boer, Sjakie Swart en Bennie Muller deel van uitmaken, bezoekt elke show van Youp, vertelt de cabaretier in zijn wekelijkse column in de VARA-gids

Door ANP - 28-2-2017, 8:57 (Update 28-2-2017, 8:57)

“Ik hou niet van kuddes”, aldus Van ’t Hek. “Maar uitzondering bevestigt de regel. Deze oud-Ajacieden zijn stuk voor stuk mannen die mij zoveel plezier hebben geschonken. Daar doe ik graag wat voor terug. Na de voorstelling drinken we altijd een biertje. En praten we over toen en nu.”

Bij het artikel staat een foto die begin februari is gemaakt toen de mannen van Lucky Ajax de voorstelling Licht van Van ’t Hek in Carré bezochten. Ajax-icoon Piet Keizer was er niet bij; hij was toen al ziek en overleed twee dagen later. “In alle media is hij ruim bewierookt, bejubeld en geprezen”, schrijft Van ’t Hek. “En zo verschrikkelijk terecht. Wat was die gozer geniaal. In de Arena werd ’s zondags een minuut stilte voor de legendarische nummer elf gehouden. Had wat mij betreft ook een uur mogen zijn.”

Van ’t Hek toert nog tot eind mei met zijn veelgeprezen voorstelling Licht door Nederland. Daarna gaat de cabaretier werken aan zijn nieuwe, negende Oudejaarsconference.