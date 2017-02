Finkers had graag stem van Elsink gehad

ANP Finkers had graag stem van Elsink gehad

ENSCHEDE - Herman Finkers had graag de stem van Henk Elsink gehad. Dat stelt de Twentse cabaretier in dagblad Tubantia in een reactie op het overlijden van zijn collega. Elsink overleed in het weekeinde op 81-jarige leeftijd.

Door ANP - 28-2-2017, 8:42 (Update 28-2-2017, 8:42)

Finkers vertelt al van jongs af aan fan van Elsink te zijn geweest. “Ik heb zijn conference De Bom nog helemaal uitgeschreven in een schoolschriftje. Ik had graag Elsinks stem gehad. Hij klonk een beetje Adamo-achtig. Mooi om naar te luisteren.”

De twee Twentse grappenmakers leerden elkaar eind jaren zeventig kennen, toen Finkers zijn eerste stappen op het cabaretpad zette. “Elsink adviseerde me toen naar Amsterdam te verhuizen en mijn Twentse accent af te leren. Alleen dan kon je volgens hem succesvol worden. Ik heb geen van beide gedaan. Je kunt geen accent afleren, maar er alleen één bijleren, zeg ik altijd. Later gaf hij toe dat hij zich daarin had vergist.”

Harm met de harp

Elsink leed al geruime tijd aan Alzheimer. De cabaretier overleed in Amersfoort waar hij woonde in een verzorgingstehuis. Elsink stond al op jonge leeftijd op het podium en werd bekend dankzij het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk. Later maakte hij shows in zijn eentje. Bij het grote publiek was hij vooral bekend vanwege de hit Harm met de Harp.

Elsink inspireerde veel grote cabaretiers van nu. Ook Paul de Leeuw liet van het weekend op Twitter weten dat Harm met de Harp hem "deed dromen om het toneel op te gaan".