Sony koopt Amerikaanse remakerechten Toon

AMSTERDAM - De Nederlandse comedyserie Toon van KPN is naast Duitsland nu ook verkocht aan Amerika. Sony Pictures Television heeft de rechten gekocht voor de Verenigde Staten. Dit heeft producent NewBe dinsdag bekendgemaakt.

De serie vertelt over Toon, een sociaal onhandige muzikant die in een klap beroemd wordt als een filmpje van hem viral gaat. Zelf wil hij dit helemaal niet, hij zit het liefst alleen thuis te gamen, maar dankzij de enthousiaste zangeres Nina en Toons ambitieuze zus Elise verdwaalt hij steeds verder in de hippe wereld van de dance. De hoofdrol wordt gespeeld door Joep Vermolen, die ook het script schreef samen met Dirk van Pelt. Toon wordt geregisseerd door Beer ten Kate.

De succesvolle serie ontving in Nederland veel lof van pers en publiek; momenteel is het tweede seizoen in de maak, dat vanaf eind mei te zien zal zijn. Toon was de eerste exclusieve fictieserie die te zien was bij KPN Presenteert, het on demand platform van KPN. Toon ontving zondag een nominatie voor een TV-beeld in de categorie beste script voor een dramaserie.