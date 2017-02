Geen afterparty's meer voor Ryan Marciano

ANP Geen afterparty's meer voor Ryan Marciano

AMSTERDAM - Met een zestien maanden oude zoontje thuis en een tweede kindje op komst is het voor dj Ryan Marciano afgelopen met de wilde weekenden. Als hij en collega Sunnery James ergens in het buitenland hebben gedraaid keren ze daarna direct terug naar Nederland.

Door ANP - 28-2-2017, 7:17 (Update 28-2-2017, 7:17)

"Voorheen bleven we hangen als we in het buitenland moesten draaien", vertelt Ryan in Viva. "Vanaf het moment dat Sunnery's eerste kindje Phyllon er was, ging hij na een optreden meteen naar huis en bleef ik in m’n uppie hangen. Maar sinds Zen er is, zit ik samen met Sunnery in het eerste vliegtuig terug. We zijn daar best erg in. Ook hebben we besloten om doordeweeks thuis te zijn."

Als het aan de 34-jarige Ryan ligt, houdt het overigens nog niet op bij twee kinderen. De dj wil het liefst een groot gezin. Hij hoopte dan ook dat zijn vriendin Kim nu eigenlijk zwanger zou zijn van een tweeling. "Toch niet goed mijn best gedaan, denk ik", grapt hij. "Maar serieus: zo’n groot gezin leek me gezellig. Al zien we nu ook wel dat je hard aan de bak moet als je kinderen opvoedt. Dus misschien na de tweede nog eentje en dan is het wel goed."