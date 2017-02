Bekendheid soms lastig voor Sigrid ten Napel

AMSTERDAM - Sigrid ten Napel wordt vrijwel elke dag op straat herkend. Dat is soms wel eens vervelend. "Als ik verdrietig ben misschien, of als ik net een zware verhuisdoos sjouw", beaamt de 24-jarige Penoza-actrice in Viva. "Maar dan bedenk ik me dat het vanzelfsprekend is als je in een populaire serie speelt en dat het nooit vervelend bedoeld is."

Door ANP - 28-2-2017, 7:17 (Update 28-2-2017, 7:17)

Bekend zijn heeft daarom ook zeker zo z'n voordelen. "Soms doet het me zelfs goed, als ik in de knoop zit met mezelf en een vreemde zegt iets liefs", zegt Sigrid, die tegenwoordig wel altijd iets aan haar uiterlijk doet als ze de straat op gaat.

"Ik ben me wel bewuster van hoe ik eruitzie dan voorheen", vertelt de actrice daarover. "Toen dacht ik: Sig, boeien. Nu doe ik een lippenstiftje op als ik naar buiten ga."