ANP Typhoon gaat toeren met Amsterdam Sinfonietta

AMSTERDAM - Typhoon is volgend jaar de gastartiest van de concertreeks Breder dan klassiek van Amsterdam Sinfonietta. Het strijkorkest en de zanger en rapper doen in januari tien concertzalen aan in onder meer Amsterdam, Groningen, Enschede, Heerlen en Leiden. Ook de Belgische jazzmuzikant Jef Neve maakt zijn opwachting.

Door ANP - 28-2-2017, 7:06 (Update 28-2-2017, 7:06)

Breder dan klassiek is een jaarlijkse concertreeks, waarbij het orkest een samenwerking aangaat met artiesten van buiten de klassieke wereld. Dit jaar was Rufus Wainwright te gast en in eerdere jaren onder anderen Wende Sneijders, De Dijk en Patrick Watson.

De kaartverkoop voor de concerten begint woensdag via de site van Amsterdam Sinfonietta.