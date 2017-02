U2 aangeklaagd om nummer op Achtung Baby

ANP U2 aangeklaagd om nummer op Achtung Baby

NEW YORK - Een Britse muzikant klaagt de leden van U2 en hun platenlabel aan. Zij zouden delen van een nummer van zijn hand hebben gebruikt als basis voor de single The Fly, van het album Achtung Baby uit 1991.

Door ANP - 28-2-2017, 6:21 (Update 28-2-2017, 6:21)

Paul Rose verklaart volgens de New York Post in rechtbankdocumenten dat hij in 1989 het nummer Nae Slappin schreef en daar twee jaar later copyright op aanvroeg. Hij stuurde het plaatje naar verschillende agenten en platenmaatschappijen, waaronder U2's label Island Records. Bandleden Bono en The Edge zouden in die tijd vaak op het kantoor van Island Record aanwezig zijn geweest en daar ook de studio hebben gebruikt. Volgens Rose moeten ze zijn nummer hebben gehoord, en gebruikt hebben voor The Fly.

De muzikant eist 5 miljoen dollar en advocaatkosten van de band en het platenlabel. In de rechtbankpapieren verklaart Rose niet waarop hij nu pas met de claim komt. Zowel U2 als Island Records heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.