ANP Jimmy Kimmel reageert op Oscarblunder

LOS ANGELES - In zijn latenightshow heeft Oscarpresentator Jimmy Kimmel maandagavond gereageerd op 'envelopgate', waarbij in eerste instantie de verkeerde film werd uitgeroepen als winnaar van de Academy Award voor beste film.

Door ANP - 28-2-2017, 5:54 (Update 28-2-2017, 5:54)

"Dat was het vreemdste tv-einde sinds Lost", grapte de presentator volgens Variety maandag. "Je weet dat het een rare avond was als het woord 'envelop' trending raakte op Twitter."

Jimmy vertelde ook hoe het einde van de avond eigenlijk gepland was: hij zou de show hebben afgesloten in het publiek, naast Matt Damon. De twee houden met allerlei grappen al jaren vol dat ze een hekel aan elkaar hebben. "We zitten daar en zien opeens commotie. En Matt zegt tegen me 'volgens mij zei de stage manager net dat ze winnaar fout hadden'." De host was daar eventjes van van slag. "Ik dacht: de presentator komt het wel uitleggen. En realiseerde me toen dat ik de presentator was."

Jimmy kwam zondag tijdens de consternatie inderdaad het podium op, waar hij grapte: "Ik wist wel dat ik het zou verprutsen." Hij kreeg in de Amerikaanse media overigens overwegend positieve kritieken op zijn presentatie.