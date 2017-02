Cast Modern Family aan onderhandeltafel

LOS ANGELES - De castleden van hitserie Modern Family gaan allemaal in onderhandeling voor een nieuw contract. Volgens The Hollywood Reporter heeft geen van de sterren nog getekend voor een volgend seizoen.

Door ANP - 28-2-2017, 5:48 (Update 28-2-2017, 5:48)

De volwassen acteurs uit de serie voerden in 2012 een heftige salarisstrijd met de studio die Modern Family produceert, 20th Century Fox. Zij wilden een hoger salaris vanwege het grote succes van de serie. Door hun krachten te bundelen, wisten Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Julie Bowen en Ty Burrell een salaris van rond de 350.000 dollar per aflevering te bedingen plus een deel van de reclameopbrengsten van de show. Ed O'Neill, die zich solidair verklaarde, verdiende dat bedrag al vanaf de start van de serie.

Later in hetzelfde jaar kregen ook de kindacteurs uit Modern Family verbeterde financiële voorwaarden. Zij verdienen sindsdien volgens Deadline ongeveer 70.000 dollar per aflevering. Een aantal van hen is inmiddels volwassen, wat mogelijk tot hogere salariseisen zal leiden.

Modern Family is in de VS nog altijd de één na best bekeken comedy, na The Big Bang Theory. De studio en zender ABC hebben tot half mei om de acteurs over te halen een nieuw contract te tekenen. Daarna zou de toekomst van de serie mogelijk in gevaar komen.