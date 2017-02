'Plannen televisiehuwelijk Kylie en Tyga'

LOS ANGELES - De moeder van Kylie Jenner heeft al zakelijke deals klaarstaan voor een huwelijk van haar jongste dochter. Dat beweert entertainmentsite Hollywoodlife.com.

Door ANP - 28-2-2017, 4:48 (Update 28-2-2017, 4:48)

Kylie (19) is al een paar jaar gelukkig met Tyga (27). Een bron van de site weet te vertellen dat zakelijk gezien alles al in kannen en kruiken is voor wanneer de rapper een aanzoek doet. "Kris heeft alle commerciële mogelijkheden al uitgezocht. Ze wil alles laten filmen, van de verloving tot en met de huwelijksreis." Volgens de insider stuurt Kris aan op een realityspecial rond de bruiloft, zoals Kylies zus Kim Kardashian ook liet filmen tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk met Kris Humphries. Ook een hele spinoffshow zou tot de mogelijkheden behoren. Eerder maakte Khloé Kardashian met haar toenmalige echtgenoot de realityserie Khloé & Lamar.

Kris Jenner is naast de moeder van Kourtney, Kim, Khloé en Rob Kardashian en Kendall en Kylie Jenner ook de zaakwaarnemer van haar nageslacht. Dat leverde haar de titel 'momager' op, een samentrekking van de woorden 'mom' en 'manager'.