Vaiana-ster krijgt rol in nieuwe serie

LOS ANGELES - Auli'i Cravalho, die de stem van Vaiana insprak voor de film met die naam, heeft een rol in een televisieserie te pakken. De 16-jarige gaat spelen in Drama High, een serie over een theaterclub op een middelbare school.

Door ANP - 28-2-2017, 4:10 (Update 28-2-2017, 4:10)

Auli'i werd op haar veertiende gecast als de avontuurlijke Vaiana, die in de VS Moana heet. Het was haar eerste rol ooit. Afgelopen zondag trad ze op tijdens de Oscarceremonie, waar ze samen met Lin-Manuel Miranda het nummer How Far I'll Go uit de film ten gehore bracht. Op de rode loper verklapte Auli'i al dat ze net goed nieuws had gekregen over een televisierol, maar kon ze nog niet vertellen om welke serie het ging.

Voorlopig gaat het alleen nog om een pilot. Drama High wordt gemaakt door Jason Katims, die eerder achter hitseries Friday Night Lights en Parenthood zat.