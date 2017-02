Arie Boomsma praat met bekende vaders

AMSTERDAM - Arie Boomsma gaat voor LINDA.tv in gesprek met twaalf bekende vaders over het vaderschap. De presentator spreekt onder meer met Pepijn Lanen, Sol Wortelboer, Horace Cohen, Sef en Jaap Reesema.

Boomsma bedacht de serie toen hij merkte dat er toch heel wat meer bij het vaderschap komt kijken dan hij aanvankelijk dacht. Hij vroeg zich vervolgens af hoe andere vaders daar mee om gaan. "Ik was niet zozeer op zoek naar advies, maar meer naar het delen van ervaringen", aldus de presentator op de site van LINDA.tv. "Het vaderschap is voor veel bekende mannen die ik sprak net zo nieuw als voor mij. Pepijn Lanen omschreef het eigenlijk het mooist: het voelt een beetje alsof ik stage loop als vader."

De gesprekken gaan onder meer over de relaties, de overbodigheid die vaders soms voelen, seks, vermoeiende nachten en andere herkenbare problemen. "En over de ontroering, de nieuwe vormen van liefde en verantwoordelijkheid. Het is allemaal fantastisch én vermoeiend tegelijkertijd", aldus Boomsma, die inmiddels ruim een jaar vader is.

Elke maandag wordt een nieuwe aflevering gepost.