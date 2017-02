Arjen Lubach houdt livestream debat tegen

LEIDEN - Veel mensen die het debat tussen Arjen Lubach en ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers maandagavond via internet hoopten te volgen, werden teleurgesteld. Op verzoek van de programmamaker kwam er geen livestream. Hij vond dat het evenement te groot was geworden en de presentator wil in verkiezingstijd liever niet 'aan grote publieke evenementen van politieke partijen deelnemen'.

Door ANP - 27-2-2017, 22:38 (Update 27-2-2017, 22:38)

"Afgelopen zomer nam ik deel aan een besloten debat met studenten in Groningen over geloven. Dit was in een ruimte zo groot als een kroeg, het was erg gezellig en geslaagd. Toen ik voor het debat van vanavond werd gevraagd, werd mij in eerste instantie eenzelfde situatie voorgespiegeld", legt Arjen uit in een verklaring op Facebook. "Buiten mijn weten om (geen verwijt, gewoon de gang van zaken), is het uitgegroeid tot een evenement in een grote kerk met 900 mensen en 2000 mensen op een gastenlijst, de rector magnificus als gespreksleider, een livestream en een integrale weergave op YouTube achteraf."

"Ik snap dat ik hiermee veel geïnteresseerden teleurstel, maar op deze manier raakt het nog een beetje aan het initiële plan, zoals het oorspronkelijk aan mij werd gevraagd", zo besluit Arjen zijn verhaal. "Wellicht kunnen we het in de toekomst nog eens over doen, met de aanwezigheid van camera's."

In het debat in de Pieterskerk in Leiden botste Arjen overigens met Segers over het geloof. Zo vindt de host van Zondag met Lubach dat er een vergaande scheiding van kerk en staat moet komen, waarbij God uit de grondwet, de troonrede en het onderwijs verdwijnt. Segers moet er op zijn beurt niet aan denken.