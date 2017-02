Weer minder kijkers voor Oscars

ANP Weer minder kijkers voor Oscars

LOS ANGELES - De uitreiking van de Oscars heeft zondagavond 32,9 miljoen kijkers getrokken in Amerika. De kijkcijfers zijn daarmee voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald en zelfs de laagste in negen jaar. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 27-2-2017, 22:19 (Update 27-2-2017, 22:19)

In drie jaar tijd zijn de Oscars zo'n 10 miljoen Amerikaanse kijkers verloren. Vorig jaar trok de uitzending nog 34,3 miljoen mensen. Volgens The Hollywood Reporter zijn mogelijk veel mensen tussentijds afgehaakt vanwege de enorme lengte van de show. Met drie uur en 49 minuten was de uitreiking de langste in dik tien jaar.

Afhakers misten wel het meest besproken moment van de avond. Aan het einde van de show werd niet Moonlight maar La La Land per ongeluk uitgeroepen tot beste film.