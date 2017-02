Peter maakt debuut aan desk Boulevard

AMSTERDAM - Peter van der Vorst heeft maandag zijn officiële debuut gemaakt als presentator van RTL Boulevard. Hoewel hij al jaren een bekend gezicht is in het showbusinessprogramma maakt Peter vanaf nu deel uit van het presentatieteam als vervanger van de vertrokken Winston Gerschtanowitz.

Door ANP - 27-2-2017, 20:12 (Update 27-2-2017, 20:12)

De 45-jarige Peter noemde zijn nieuwe rol in het programma zaterdag in het AD 'een uitdaging'. "Je moet drie kwartier lang knallen. Het vergt een strakke voorbereiding, want tijd om tijdens de uitzending na te denken, is er gewoon niet."

Eerder schoof Peter in Boulevard vooral aan als royalty- of amusementsdeskundige. In die laatste rol was hij vaak de vervanger van Albert Verlinde.

Naast Peter zijn de vaste presentatoren nu Beau van Erven Dorens en Ruben Nicolai. De drie nemen bij toerbeurt vijf dagen de presentatie voor hun rekening. Luuk Ikink is dagelijks van de partij als 'sidekick'.