Laatste Sensation binnen paar uur uitverkocht

AMSTERDAM - De laatste editie van Sensation in Nederland, op zaterdag 8 juli in de Amsterdam ArenA, is uitverkocht.

Door ANP - 27-2-2017, 19:51 (Update 27-2-2017, 19:51)

Binnen enkele uren na de openstelling van de kaartverkoop van Sensation The Final, waren alle beschikbare kaarten verkocht. Dat maakte ID&T maandagavond bekend.

Onder het motto ‘It is time to say goodbye’ neemt ID&T na achttien jaar afscheid van Sensation in Nederland. Sensation blijft als concept wel bestaan in het buitenland.

Het afscheid in de Amsterdam ArenA wordt groots gevierd met Mr. White, Sunnery James & Ryan Marciano, Fedde Le Grand, Hardwell en Axwell & Ingrosso in de line-up. Sensation houdt nog één dj achter de hand als surprise act.

Nederlandse dj’s vullen het podium tijdens het laatste uur van de laatste Nederlandse Sensation.