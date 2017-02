Ook onbekende Nederlanders in Robinson

AMSTERDAM - Voor het eerst sinds 2009 doen in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson weer onbekende Nederlanders mee. In totaal mogen vier 'onbekenden' hun opwachting maken naast de gebruikelijke groep BN'ers. Dat maakte presentator Dennis Weening maandagavond bekend in RTL Boulevard.

Door ANP - 27-2-2017, 19:44 (Update 27-2-2017, 19:44)

"De bekende Nederlanders zijn zeker niet op. We zijn ooit begonnen met BN'ers en dat vonden heel veel mensen jammer", aldus Dennis. Daarom hebben de makers dit jaar besloten om ook onbekenden toe te laten in het survivalprogramma.

Mensen die mee willen doen, kunnen zich via de site van de show aanmelden. Wel moeten ze een video van zichzelf insturen. Diegenen die de meeste likes krijgen, gaan naar een speciaal selectieweekend waar hun allerlei survivalopdrachten staan te wachten. Daar worden uiteindelijk de vier deelnemers gekozen.

Welke BN'ers er dit jaar meedoen, wordt op een later moment bekendgemaakt.