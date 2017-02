'Deze week nieuwe muziek Lorde'

WELLINGTON - Het lijkt erop dat Lorde deze week haar langverwachte nieuwe single gaat lanceren. In haar thuisland verscheen zondagavond een geheimzinnig spotje op televisie waarin de Nieuw-Zeelandse figureerde.

Door ANP - 27-2-2017, 17:58 (Update 27-2-2017, 17:58)

In de video zit de twintigjarige zangeres op de achterbank van een auto en drinkt en eet ze wat. Na zo'n tien seconden verschijnen '3.2.17 NYC' en even later '3.3.17 NZ' in beeld. Dat zou erop kunnen wijzen dat donderdag nieuwe muziek van Lorde verschijnt.

Het is geen geheim meer dat er een nieuw album van Lorde aan zit te komen. Al ruim een jaar hint de zangeres op de komst van een nieuwe plaat. De releasedatum is echter nog niet bekend.

In 2013 brak Lorde wereldwijd door met haar debuutalbum Pure Heroine. De single Royals werd in Nederland een top 5-hit.