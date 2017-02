Mannelijk trio presenteert Songfestival

KIEV - Voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival wordt het evenement gepresenteerd door alleen mannen. Oleksandr Skitsjko, Volodymyr Ostaptsjoek en Timoer Mirosjnytsjenko zijn aangesteld als de drie hosts. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 27-2-2017, 16:11 (Update 27-2-2017, 16:11)

De drie zijn bekende gezichten in Oekraïne, waar dit jaar het Songfestival wordt gehouden. Oleksandr en Volodymyr zullen de show presenteren en Timoer is het gezicht backstage als de camera op de Green Room gericht staat.

Zes keer eerder werd overigens een trio aangesteld voor de presentatie van het Songfestival. Dat gebeurde ook in 1999, 2010, 2011, 2012, 2014 en 2015.

O'G3NE

Songfestivalbaas Jon Ola Sand is in ieder geval blij met de heren. "We zijn erg blij met het vooruitzicht van drie mannelijke presentatoren, de eerste keer in de 62-jarige geschiedenis", zegt hij. "Oleksandr, Volodymyr en Timoer hebben een behoorlijke staat van dienst en presenteren met humor, improvisatie en professionaliteit. Ik heb er vertrouwen in dat zij de kijkers zullen entertainen."

De finale van het Songfestival vindt dit jaar plaats op 13 mei. De voorrondes zijn op 9 en 11 mei. In de laatste halve finale doet namens Nederland O'G3NE mee.