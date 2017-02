Teheran prijst Oscarwinnaar Farhadi

TEHERAN - Oscarwinnaar Asghar Farhadi kan niet meer stuk in zijn vaderland Iran. Uit protest tegen het inreisverbod van president Trump was hij niet naar het Oscargala in de VS gegaan. Hij won prompt zijn tweede Oscar voor de beste buitenlandse film met The Salesman.

Door ANP - 27-2-2017, 14:19 (Update 27-2-2017, 14:19)

Hij liet op het podium een politieke verklaring voorlezen waarin hij het inreisverbod voor inwoners van zeven islamitische landen scherp hekelde. Iran is een van die landen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken slingerde direct een tweet de wereld in. 'Trots op de makers van The Salesman en de mening over de moslimban', schreef Javad Zarif. 'Iraniërs staan al millennia voor cultuur en civilisatie'. De minister van Cultuur voegde er nog een compliment aan toe. Reza Salehi Amiri prees Farhadi die opstond tegen 'de bekrompen en racistische politiek van de Amerikaanse politieke beginnelingen'.

Ondanks de strenge censuur in Iran hebben de filmmakers een uitstekende reputatie. Hun films winnen dikwijls prijzen op buitenlandse festivals.