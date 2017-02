Rechter wijst op 12 april vonnis in zaak-Paay

HAARLEM - De rechtbank in Haarlem doet op 12 april uitspraak in de zaak over het geschil tussen Patricia Paay en haar voormalige zakenpartner Maarten Oostvogel. Dat liet haar advocaat Johan Langelaar maandag na afloop weten.

Door ANP - 27-2-2017, 13:07 (Update 27-2-2017, 13:07)

De zaak diende achter gesloten deuren, maar voor de rechtbank stond de nodige pers de voormalig zangeres op te wachten. Na een uur kwamen beide partijen de zaal uit. Volgens Langelaar verliep de zaak ,,naar verwachting''. ,,We hebben de rechter informatie kunnen geven.''

Paay zei na afloop ,,ik mag niks zeggen''. Wel antwoordde ze op de vraag of ze vertrouwen heeft in de goede afloop van de zaak: ,,Ik heb vertrouwen in mezelf. Altijd.'' Daarop stapte ze snel de auto in. Oostvogel liep weg zonder iets te zeggen.

Paay ligt al langer in de clinch met haar voormalig zakenpartner. Ze verbond haar naam aan de pantylijn La Paay van de textielondernemer maar de samenwerking liep vorig jaar spaak na een ruzie. Zij zegt nog veel geld van hem tegoed te hebben.

De zaak kwam in de belangstelling na een uitgelekte seksvideo van Paay. Zij heeft gesuggereerd dat Oostvogel iets te maken heeft met de verspreiding van de tape. Die ontkent dat.