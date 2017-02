Half miljoen bezoekers Fifty Shades Darker

ANP Half miljoen bezoekers Fifty Shades Darker

AMSTERDAM - De film Fifty Shades Darker is in Nederland de grens van een half miljoen bioscoopbezoekers gepasseerd. De erotische thriller is al drie weken de best bezochte film in de Nederlandse bios en heeft in ons land bijna 4,5 miljoen euro opgebracht.

Door ANP - 27-2-2017, 12:59 (Update 27-2-2017, 12:59)

Filmdistributeur Universal Pictures International maakte de cijfers maandag bekend.

Fifty Shades Darker, met Dakota Johnson in de hoofdrol, ging dinsdag 7 februari in première in Pathé Tuschinski in Amsterdam.