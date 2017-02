Chrissy Teigen doet dutje tijdens Oscars

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Chrissy Teigen zondagavond in slaap viel tijdens de uitreiking van de Oscars. Op de website van E! News is te zien dat het model publiekelijk tijdens de ceremonie haar ogen heeft gesloten en haar hoofd op de schouder van haar echtgenoot John Legend laat rusten.

Door ANP - 27-2-2017, 11:58 (Update 27-2-2017, 11:58)

Chrissy deed het dutje tijdens het dankwoord van Casey Affleck die een Oscar had gewonnen voor beste mannelijke hoofdrol in de film Manchester by the Sea. Vijf minuten later lag ze nog steeds te slapen toen actrice Emma Stone haar Oscar voor haar hoofdrol in La La Land in ontvangst nam.

Chrissy Teigen, die in april beviel van haar eerste kindje, vergezelde haar man John Legend naar het Dolby Theatre in Los Angeles. Het model verscheen in een witte japon met split op de rode loper voorafgaand aan de prijsuitreiking.

John Legend zong tijdens de Oscar-uitreiking twee nummers uit de film La La Land: City of Stars en Audition (The Fools Who Dream).