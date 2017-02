Yes-R geeft jonge rappers kans op tv

HILVERSUM - Rapper en presentator Yes-R geeft in zijn nieuwe televisieprogramma Go With The Flow veertien jonge rappers de kans om met de top van de Nederlandse rapscene te werken. De bekende rappers Dio en I Am Aisha vormen in het programma de jury die vanaf 3 april wekelijks op NPO Zapp de rapbattles gaan beoordelen, maakte AVROTROS maandag bekend.

Door ANP - 27-2-2017, 11:06 (Update 27-2-2017, 11:06)

In elke aflevering nemen twee rappers tussen de tien en zestien jaar het tegen elkaar op. Ze kunnen daarbij terugvallen op de knowhow van bekende Nederlandse rappers als Gers Pardoel, Jayh en Brace en muziekproducenten onder wie Brownie Dutch.

De jonge rappers rappen over persoonlijke onderwerpen als vriendschap en familie, maar ook over pesten en discriminatie. De winnaar van Go With The Flow mag een eigen videoclip opnemen.