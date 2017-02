Amanda Bynes brengt dit jaar kledinglijn uit

LOS ANGELES - Amanda Bynes heeft reden voor het vieren van een feestje. De voormalige actrice heeft net haar proeftijd achter de rug en werkt aan een eigen kledinglijn, meldt TMZ.

Door ANP - 27-2-2017, 10:34 (Update 27-2-2017, 10:34)

Amanda Bynes werd in 2014 veroordeeld voor rijden onder invloed van medicijnen. De rechtbank legde haar een proeftijd van drie jaar op. Die liep vrijdag ten einde.

Het gaat tegenwoordig goed met de voormalige actrice. Ze studeert nog aan de mode-opleiding Fashion Institute of Design and Merchandising en werkt aan plannen om later dit jaar een eigen kledinglijn uit te brengen.

Bynes maakte in het verleden furore met The Amanda Show. Het programma werd uitgezonden door Nickelodeon. Ze was ook in films te zien als All A Girl Wants en de remake van Hairspray. In 2012 ging het fout. Ze kreeg problemen en moest in 2013 worden opgenomen in een psychiatrisch centrum nadat ze brand zou hebben gesticht op de oprit van een huis.