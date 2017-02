Miss Zoey Ivory ontkent relatie met Waylon

HILVERSUM - Zoey Ivory ontkent een relatie te hebben met Waylon. Miss Nederland 2016, die vorige maand Nederland vertegenwoordigde bij de Miss Universe-verkiezing in Manilla, reageerde maandag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10 op de geruchten dat zij de nieuwe liefde van Waylon zou zijn.

Door ANP - 27-2-2017, 9:31 (Update 27-2-2017, 9:31)

"Het is onzin. Ik zat op de tribune bij The Voice of Holland en Waylon kwam me gewoon even een knuffel geven. Meer niet. We kennen elkaar alleen een beetje van social media. De rest is bij elkaar verzonnen'', zegt Zoey.

Afgelopen weekend werd bekend dat Zoey Ivory met haar goede vriend Marnix Lenselink meedoet aan het derde seizoen van Dance Dance Dance. Zoey: "Ik heb nu helemaal geen tijd voor mannen door de trainingen die vandaag beginnen voor Dance Dance Dance."