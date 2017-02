Linda de Mol wint oeuvreprijs tv-beelden

HILVERSUM - Linda de Mol is dit jaar de winnares van de tv-beelden oeuvre award. Dat maakte de organisatie van het jaarlijkse evenement maandag bekend. Deze award wordt uitgereikt aan iemand die van bijzondere betekenis is of is geweest voor de Nederlandse televisie.

Door ANP - 27-2-2017, 7:12 (Update 27-2-2017, 7:12)

De Mol zegt in een reactie: ,,Wat een ongelofelijke eer binnenkort deze Beeld en Geluid Oeuvre Award in ontvangst te mogen nemen. En wat een prachtig rijtje voorgangers. Ik ben enorm trots.''

Als winnaar van de Oeuvre Award wordt Linda de Mol vereeuwigd op een glasplaat in de Wall of Fame in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Eerder viel onder anderen Linda’s broer John de Mol, Ria Bremer en Paul de Leeuw deze eer te beurt.

De Mol krijgt de prijs op 28 maart. In totaal worden die dag negentien winnaars van tv-beelden uitgereikt.