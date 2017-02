Casey Affleck wint Oscar beste acteur

LOS ANGELES - Casey Affleck heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste acteur gewonnen. Hij kreeg het beeldje voor zijn rol in de film Manchester by the Sea. Affleck speelt in het drama een einzelgänger die na de dood van zijn broer opeens voor zijn neefje moet zorgen.

Door ANP - 27-2-2017, 5:57 (Update 27-2-2017, 5:57)

Affleck was een van de twee favorieten voor de prijs. Hij won al een groot aantal andere prijzen voor de rol. Het was de eerste maal dat Casey Affleck was genomineerd voor een Oscar.

Manchester by the Sea won eerder op de avond al een Oscar voor beste scenario. De grote winnaar van deze ceremonie is de musical La La Land, die tot nu toe zes beeldjes won.