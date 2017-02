Pierre Bokma speelt hoofdrol in oorlogsfilm

AMSTERDAM - Acteur Pierre Bokma speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet. Hij vertolkt de rol van NSB-politicus Meinoud Rost van Tonningen, maakte producent NL Film maandag bekend.

Door ANP - 27-2-2017, 4:54 (Update 27-2-2017, 4:54)

Bankier van het Verzet vertelt over de broers Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog middels een ondergrondse bank het verzet hielpen. De twee broers worden gespeeld door Barry Atsma en Jacob Derwig, die eerder samen speelden in de series Penoza en Klem.

Producent NL Film noemt de geschiedenis van de broers "één van de meest indrukwekkende verzetsverhalen uit die periode. Zij behoren tot de grote helden uit de recente vaderlandse geschiedenis". De makers werken voor de film samen met de familie Van Hall. De regie is in handen van Joram Lürsen (Alles is Liefde).

Partijorgaan

Meinoud Rost van Tonningen (1894-1945) collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s. Hij zat in de Tweede Kamer voor de NSB en was hoofdredacteur van het Nationale Dagblad, het partijorgaan van de NSB. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland werd hij benoemd tot secretaris-generaal van Financiën en had hij de leiding over De Nederlandsche Bank. Na de bevrijding pleegde hij zelfmoord in de gevangenis van Scheveningen.

Het levensverhaal van zijn weduwe, Florrie Rost van Tonningen, was eerder een inspiratiebron voor de film De Ordening van regisseur Pieter Kuijpers. Bankier van het Verzet moet in 2018 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.