ANP Geen Oscar voor Dudok de Wit, Disney wint

LOS ANGELES - De Disney-film Zootropolis heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste animatiefilm gewonnen. De prijs ging dus niet naar de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit, die met zijn spirituele animatie The Red Turtle ook kans maakte op het beeldje. Hij was de enige Nederlander met een nominatie dit jaar.

Door ANP - 27-2-2017, 4:23 (Update 27-2-2017, 4:23)

De hit Zootropolis speelt zich af in een antropomorf universum waar alle dieren in harmonie samenleven, al bestaan er natuurlijk wel heel veel vooroordelen jegens andersdenkenden of dieren die tegen hun natuur in willen gaan.

The Red Turtle won de afgelopen weken wel een groot aantal andere prijzen. De animatiefilm ging eerder in premiere op het festival van Cannes. In 2001 ging de regisseur met een Oscar naar huis voor zijn korte, ontroerende animatiefilm Father and Daughter.