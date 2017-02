Ali wint eerste Oscar voor Moonlight

LOS ANGELES - Acteur Mahershala Ali heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste mannelijke bijrol gewonnen. Hij won de prijs voor zijn vertolking van een drugsdealer in het drama Moonlight.

Door ANP - 27-2-2017, 2:53 (Update 27-2-2017, 2:53)

Het was de eerste maal dat Ali, bij het grote publiek vooral bekend van rollen in House of Cards en Luke Cage, genomineerd was voor een Oscar. De acteur was al lange tijd de favoriet voor deze prijs.

Moonlight is met acht nominaties een van de grote kanshebbers tijdens de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De film vertelt over de jeugd van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandswijk in Miami.