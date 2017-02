Borsato krijgt eerste cd Sjors van der Panne

DEN HAAG - Marco Borsato heeft zondag het eerste exemplaar van de nieuwe cd Met elkaar van Sjors van der Panne in ontvangst genomen. Borsato was zijn coach toen Van der Panne in 2014 meedeed aan The Voice of Holland.

Door ANP - 27-2-2017, 2:37 (Update 27-2-2017, 2:37)

De zanger bedankte Borsato tijdens de presentatie in theater Diligentia in Den Haag. “Ik ben mijn eigen pad ingegaan, maar zonder jou als mentor was dat nooit gelukt”, aldus Van der Panne. Borsato prees de chansonnier op zijn beurt als “mijn favoriete Nederlandstalige zanger. Overal waar jij zingt breng je liefde; je hoort gewoon thuis in de top van het Nederlandstalige landschap.”

Op het nieuwe album staan, naast de Ramses Shaffy-klassieker 'Pastorale', tien door Sjors en zijn muzikale vrienden geschreven liedjes. Het eerste liedje en titelsong 'Met elkaar' gaat over de politiek grillige tijden waarin we nu leven. Het album ligt vanaf deze week in de winkel en op iTunes en spotify.