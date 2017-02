Carey en Bieber zingen voor jarige Mayweather

LOS ANGELES - Speciaal voor de 40e verjaardag van bokser en wereldkampioen Floyd Mayweather gaf Mariah Carey zaterdagavond een kort optreden. Ze zong Happy Birthday voor de bokser. Ook Justin Bieber klom even op het podium en zong zijn hitsongs Where Are U now en What Do You Mean voor Mayweather en de 1300 aanwezige gasten.

Door ANP - 27-2-2017, 2:36 (Update 27-2-2017, 2:36)

"Ik hou van deze man", zei Bieber tegen de menigte terwijl hij naar Mayweather wees. "Geef deze kampioen een applaus", vroeg Bieber de gasten. De What Do You Mean-zanger en de bokser zijn goede vrienden. Bieber bezocht regelmatig wedstrijden van Mayweather om hem aan te moedigen.

Carey plaatste op Instagram een foto samen met Mayweather en haar nieuwe vlam, danser Bryan Tanaka. "Gefeliciteerd kampioen. Vlieg alleen voor jouw verjaardag 18 uur", schreef Carey.

Mayweather bespaarde kosten noch moeite voor zijn verjaardagsfeest. In de feestzaal vol discoballen stond een gouden troon voor de bokser en er waren kooien waar Bengaalse tijgers in zaten.