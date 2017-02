Tornadojagers brengen ode aan Bill Paxton

ANP Tornadojagers brengen ode aan Bill Paxton

NEW YORK - Ruim tweehonderd tornadojagers hebben zondag een eerbetoon gebracht aan de plotseling overleden acteur Bill Paxton. Zij maakten met hun gps-coördinaten op de landkaart van Oklahoma een B. en een P., meldt Daily News.

Door ANP - 27-2-2017, 2:16 (Update 27-2-2017, 2:16)

De 'storm chasers' hebben een speciale band met Paxton, die in de actiefilm Twister uit 1996 een tornadojager speelde. De film van de Nederlandse regisseur Jan de Bont zorgde ervoor dat hun vak veel extra aandacht en bekendheid kreeg.

Het was niet de eerste keer dat de tornadojagers met hun gps-coördinaten op een kaart twee initialen spelden. Maar het was wel de eerste maal dat zij hiermee iemand buiten hun community eerden. "Duizenden amateur-meteorologen zijn geïnspireerd geraakt door de rol van Paxton in Twister", aldus de woordvoerder van de National Weather Service.

Paxton overleed dit weekend vrij onverwacht op 61-jarige leeftijd, aan de gevolgen van complicaties tijdens een hartoperatie. Hij was onder meer bekend van zijn rollen in Aliens, Titanic en True Lies.