ANP Collega's rouwen om Bill Paxton

LOS ANGELES - De dood van Bill Paxton heeft veel collega's geschokt. In diverse media tonen ze hun respect voor de acteur, die zaterdag overleed aan de gevolgen van complicaties na een operatie.

Door ANP - 26-2-2017, 20:23 (Update 26-2-2017, 20:23)

"Ik moet nog bijkomen van het nieuws, proberen het te bevatten. Bill laat zo'n leegte achter", reageert regisseur James Cameron. "Hij en ik waren 36 jaar lang goede vrienden, sinds we elkaar ontmoetten op de set van een Roger Corman ultra-low budget film. We herkenden meteen de creatieve vonk in elkaar en werden snel vrienden. Wat volgde was 36 jaar van het maken van films samen, het helpen ontwikkelen van elkaars projecten, samen duiktrips maken, elkaars kinderen zien opgroeien, zelfs samen duiken naar het wrak van de Titanic in Russische onderzeeërs", schrijft de Aliens-regisseur in een verklaring aan Vanity Fair.

"Kapot. #RIPBillPaxton een groot talent & geest. Zijn passie droeg veel bij aan Apollo13 en zijn werk. We gaan je enorm missen Bill", twittert Apollo 13-regisseur Ron Howard. Ook Tom Hanks staat op Twitter stil bij de dood van de acteur: "Bill Paxton was gewoon een geweldige man. Een prachtige man..."

Collega's Charlize Theron en Jamie Lee Curtis leven mee met de nabestaanden. "Je was een geweldige vriend voor me, Bill. En een van de fijnste acteurs om de filmset mee te delen. Ik leef mee met de familie van Bill Paxton", schrijft Theron in haar tweet. Curtis twittert: "Neeee. Bil Paxton is niet meer. Zo'n grappig, getalenteerd en lief mens. Mijn liefde en steun voor Louise, kinderen en familie."