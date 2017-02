'Huis George Michael gebruikt als pornoset'

LONDEN - Het huis van George Michael zou zonder zijn medeweten zijn gebruikt als filmset voor homopornografische films. Daily Star beweert dat in de woning van de eind december overleden zanger minimaal twee pornofilms zijn opgenomen.

Door ANP - 26-2-2017, 18:38 (Update 26-2-2017, 18:38)

De bron van Daily Star, die een vriend van de zanger zou zijn, kwam met het nieuws naar buiten omdat in de films de acteurs onveilige sex zouden hebben gehad. Volgens hem zou George, als hij het geweten zou hebben, hier woedend over zijn. De opnames zouden zelf in onder meer de slaapkamer van de zanger in zijn huis in noord-Londen zijn gemaakt.

Een film werd opgenomen in 2012 toe George op vakantie was met zijn vriend Fadi Fawaz, de andere in augustus 2011 toen de zanger voor een optreden in Praag was. Er is geen aanwijzing dat Fadi betrokken was bij de opnames.

"Ongelooflijk, een bekend gay porno bedrijf heeft twee keer de sleutels van het huis kunnen bemachtigen en vlogen een volledige crew over uit de Verenigde Staten. Acteurs, licht, geluid, alles", aldus de bron, die anoniem wil blijven.