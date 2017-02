Acteur Bill Paxton overleden

ANP Acteur Bill Paxton overleden

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Bill Paxton is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij stierf zaterdag aan de gevolgen van complicaties van een operatie, zo laat de familie weten in een verklaring waar People uit citeert.

Door ANP - 26-2-2017, 16:56 (Update 26-2-2017, 16:56)

Bill Paxton speelde vier decennia lang talloze rollen, waaronder een bijrol in Titanic, maar was ook te zien in Aliens en Twister van de Nederlandse regisseur Jan de Bont. Paxton speelde in tientallen films en televisieseries. Hij werd onder andere voor enkele rollen genomineerd voor een Golden Globe en een Emmy.

Zijn laatste rol was voor de serie Training Day van de Amerikaanse zender CBS. Naast acteur was hij regisseur. Bill Pixton laat een echtgenote en twee kinderen na. ''We zijn diep bedroefd dat Bill Paxton is overleden als gevolg van complicaties van een operatie'', melden de nabestaanden. ''Bill had een passie voor kunst die iedereen kon voelen. Zijn warmte en onvermoeibare energie waren niet te ontkennen."