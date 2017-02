Auto waarin Tupac is beschoten staat te koop

ANP Auto waarin Tupac is beschoten staat te koop

LOS ANGELES - De BMW waarin de Amerikaanse rapper Tupac in 1996 werd beschoten, staat te koop voor 1,5 miljoen dollar, omgerekend 1.421.000 euro. TMZ meldt dat het voertuig met 144.000 kilometer op de teller, wordt aangeboden door een veilinghuis.

Door ANP - 26-2-2017, 12:06 (Update 26-2-2017, 12:06)

De auto, met Suge Knight achter het stuur en Tupac naast hem, werd in september 1996 onder vuur genomen in Las Vegas. Tupac overleed een week later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Volgens TMZ is de wagen sindsdien in oude glorie hersteld, hoewel TMZ nog wel een foto toont van een beschadiging die zou herinneren aan de schietpartij. Na de moord heeft de politie van Las Vegas de auto in beslag genomen en daarna geveild. De auto is sindsdien een aantal keren van eigenaar gewisseld.