ANP Jon van Eerd heeft pees van vinger gescheurd

APELDOORN - Jon van Eerd heeft tijdens zijn theatervoorstelling een pees gebroken van zijn vinger. ''Dat is raar spelen als je tijdens de voorstelling je pees scheurt van je vinger. Auw!'', twittert Jon bij een foto van zijn gespalkte vinger.

Door ANP - 26-2-2017, 10:24 (Update 26-2-2017, 11:28)

Jon van Eerd trekt momenteel langs de Nederlandse theaters met de komische voorstelling Harrie let op de kleintjes, over een man die tegen wil en dank moet gaan babysitten. Dit weekend staat hij in theater Orpheus in Apeldoorn.

Op Twitter wensen zijn volgers hem beterschap.