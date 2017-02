Cheryl trekt eindelijk in bij Liam Payne

LONDEN - Cheryl heeft haar landhuis in het Britse Hertfordshire verruild voor de villa van haar liefje Liam Payne in het nabijgelegen Surrey. De 33-jarige zangeres is hoogzwanger van de 23-jarige One Direction-zanger maar heeft nu pas al haar spullen verhuisd.

Door ANP - 26-2-2017, 9:46 (Update 26-2-2017, 9:46)

Daily Star zag Cheryls broer en moeder haar spullen in verhuiswagens laden. De woning waar het X Factor-jurylid woonde tijdens haar tweejarige huwelijk met Jean-Bernard Fernandez-Versini, staat nu te huur voor 18.746 pond (22.183 euro) per maand.

Cheryl en Liam zijn een jaar samen. Hun eerste kindje kan elk moment ter wereld komen. Afgelopen week ontstonden er geruchten dat Cheryl al zou zijn bevallen, maar haar management wilde hier geen commentaar op geven. De zangeres is in maart uitgerekend, dus het zou goed kunnen dat ze haar baby al heeft verwelkomd.

Het stel deed lange tijd erg geheimzinnig over de zwangerschap. Ze wilden het nooit officieel bevestigen. Afgelopen week verscheen Cheryl met een enorme buik in een campagnefilmpje van prins Charles' stichting The Prince's Trust en L'Oreal. Dit was de eerste keer dat ze haar buik toonde tijdens een officiële aangelegenheid.