Moonlight grote winnaar bij Spirit Awards

LOS ANGELES - Moonlight is zaterdag de winnaar van de avond geworden bij de uitreiking van de Independent Spirit Awards, de tegenhanger van de Oscars. De dramafilm over een donkere homo die opgroeit in een achterstandswijk in Miami sleepte zes beeldjes in de wacht.

Door ANP - 26-2-2017, 9:15 (Update 26-2-2017, 9:15)

Moonlight won onder meer de award voor beste film, beste regisseur en beste screenplay. Isabelle Huppert ging naar huis met de prijs voor beste actrice voor haar rol in Paul Verhoevens film Elle. Casey Affleck won ondertussen het beeldje voor beste acteur voor zijn rol in Manchester by the Sea.

Affleck kon het in zijn dankwoord niet laten om nog even uit te halen naar president Donald Trump. ''Het beleid van deze regering is walgelijk en zal geen lang leven beschoren zijn. Je hoeft hier niet voor te klappen omdat je je verplicht voelt. Ze zijn heel erg on-Amerikaans.''

De Independent Spirit Awards zijn prijzen voor onafhankelijke films en regisseurs. Het gaat vaak om arthousefilms. Traditiegetrouw komen er veel sterren op de awardceremonie af. Zo waren dit jaar onder anderen Orlando Bloom, Matt Damon, Kate Beckinsale, Joseph Gordon Levitt, Warren Beatty, Jon Hamm, Viggo Mortensen en Colin Firth van de partij. De genomineerde Natalie Portman zegde af vanwege haar zwangerschap.