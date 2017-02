Nichtje Britney Spears is volledig hersteld

LOS ANGELES - Het nichtje van Britney Spears is volledig hersteld van haar ernstige ongeluk met een quad begin februari. De achtjarige Maddie zit weer helemaal terug in haar dagelijkse routine, twittert Britneys zusje Jamie Lynn.

Door ANP - 26-2-2017, 8:57 (Update 26-2-2017, 8:57)

''Gezegend om te kunnen zeggen dat mijn dochter volledig is hersteld en haar dagelijkse activiteiten weer heeft opgepakt'', aldus Jamie Lynn.

Op 5 februari sloeg Maddie op het landgoed van Jamie Lynns stiefvader over de kop met een quad en kwam terecht in een vijver. Het meisje lag een paar minuten bewusteloos onder water. Toen Jamie Lynn en omstanders Maddie wisten te bevrijden, werd ze met een helikopter naar een kinderziekenhuis in New Orleans gevlogen.

Na twee dagen in het ziekenhuis kwam het nichtje van Britney bij. Ze herkende haar familie direct en leek geen hersenschade opgelopen te hebben. Een paar dagen later mocht ze naar huis waar ze verder herstelde.