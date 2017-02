Take That met Robbie Williams in tv-show

ANP Take That met Robbie Williams in tv-show

LONDEN - De vier mannen van Take That waren zaterdagavond live op de Britse televisie te zien tijdens de finale van de talentenshow Let It Shine.

Door ANP - 25-2-2017, 23:50 (Update 25-2-2017, 23:50)

De winnende boyband Five to Five gaat in een musical optreden die is ontwikkeld door juryvoorzitter Gary Barlow en die draait om de songs van Take That.

Tijdens de finaleshow kreeg Barlow gezelschap van zijn mede-Take That-leden Robbie Williams, Mark Owen en Howard Donald. De ooit wereldberoemde boyband zong hun hit The Flood vlak voor de bekendmaking van de uitslag.

Robbie, die vanwege ziekte zijn gastoptreden als jurylid had afgezegd, kon het nog net opbrengen om mee te zingen met zijn oude makkers. De sfeer was erg emotioneel. "Alleen omdat ik op televisie ben, barst ik niet in tranen uit. Straks in de kleedkamer ga ik even huilen", zei de zanger.