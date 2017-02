NPO herhaalt TV-show met Elsink

ANP NPO herhaalt TV-show met Elsink

HILVERSUM - NPO 1 herhaalt zondagochtend de aflevering van de TV-show met de vrijdag overleden Henk Elsink. Het programma wordt om 09.00 uur uitgezonden.

Door ANP - 25-2-2017, 16:53 (Update 25-2-2017, 16:53)

Ivo Niehe bezocht de cabaretier en schrijver op Mallorca. Hij woonde daar toen. Elsink vertelde in het 23 minuten durende interview over zijn boeken en shows. Ook vertelt hij over zijn familie en komt het plotselinge einde van zijn loopbaan als cabaretier aan bod.