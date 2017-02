Verrassing: Behati Prinsloo weer op catwalk

MILAAN - Behati Prinsloo heeft weer op de catwalk gelopen, meldt E! News. Het supermodel heeft ruim een jaar niet gewerkt. De vrouw van Maroon 5-frontman Adam Levine beviel in september van haar eerste kind, een meisje.

Door ANP - 25-2-2017, 15:42 (Update 25-2-2017, 15:42)

In Milaan hervatte Behati haar werkzaamheden. Ze was te zien in een show van Versace. Het was tot op het laatst onzeker of ze de show zou doen, blijkt nu. Het model vertelde Vogue erg onzeker te zijn of ze het werk wel weer aankon. Dat was het geval.

“De zwangerschap was echt een fijne tijd. Maar nu voelt het ook goed om weer voorzichtig aan het werk te gaan. Ik ben er klaar voor”, zei ze. Verder vertelde ze wel een beetje zenuwachtig te zijn geweest. “Zou ik het nog kunnen, dacht ik. Maar het was fijn om iedereen weer te zien en ik merkte dat ik het nog niet was verleerd. Ik kan het nog.”