ANP Whiz Khalifa rouwt om zus

LOS ANGELES - De zus van rapper Whiz Khalifa is overleden. Dat heeft hij via Twitter laten weten. Doren “Lala” Thomaz overleed op 32-jarige leeftijd.

Door ANP - 25-2-2017, 15:21 (Update 25-2-2017, 15:21)

“Het verlies van mijn familielid is het moeilijkste waarmee ik tot nu toe ben geconfronteerd”, schrijft de rapper, die in het dagelijks leven Cameron Jibril Thomaz heet. “Maar met jullie steun en blijken van medeleven komen we er als familie wel doorheen.”

Ook op Instagram heeft de rapper iets geschreven, net als zijn moeder.