ANP Jack White opent platenfabriek

DETROIT - Jack White heeft zijn eigen platenperserij. Vrijdag kwamen de eerste vinylalbums uit de fabriek die de frontman van The White Stripes in Detroit heeft laten neerzetten. Dat gebeurde volgens The Detroit News tijdens een speciaal feest dat Jack had georganiseerd.

Door ANP - 25-2-2017, 12:55 (Update 25-2-2017, 12:55)

De fabriek beschikt over acht persen en volgens Jack was zijn moeder een paar dagen voor de opening de eerste die een album heeft geperst. “Het was een elpee van The Stooges”, vertelt hij vol trots aan de krant. “Als je me tien jaar geleden had voorspeld dat dit zou gebeuren, zou ik je niet geloofd hebben.”

De eerste lading zelfgeperste platen van Jacks label Third Man Records bestond uit het debuutalbum van The White Stripes. Voor de gelegenheid werden ze op knalrood vinyl geperst.

Bij de platenfabriek is een winkel waar fans de verse albums meteen kunnen aanschaffen. Vanuit de winkel hebben de klanten zicht op de perserij. Zaterdag gaat de winkel open en kunnen fans van Jack White ook de fabriek bekijken. Vrijdagavond meldden de eerste fans zich al voor dat evenement.