Jennifer Saunders: mensen te politiek correct

ANP Jennifer Saunders: mensen te politiek correct

LONDEN - De maatschappij is te politiek correct geworden, vindt Jennifer Saunders. Ze sluit dan ook uit dat haar populaire serie Absolutely Fabulous ooit nog terugkeert. Dat zei het boegbeeld van ‘AbFab’ tijdens een speciale bijeenkomst vanwege het 25-jarig bestaan van de populaire serie.

Door ANP - 25-2-2017, 11:59 (Update 25-2-2017, 11:59)

In Absolutely Fabulous speelt Jennifer de champagne slempende Edina Monsoon. Samen met de eeuwig rokende Patsy Stone, een rol van Joanna Lumley, zet ze de modewereld op stelten. In de jaren negentig was de show een kijkcijferhit in grote delen van de wereld. “Mensen zijn nu te politiek correct. De show zou nu niet meer aanslaan”, zei Jennifer.

“Je komt er nu niet meer mee weg. Zelfs het spelen van iemand die politiek incorrect is wordt al gezien als een politiek incorrecte daad”, zei Jennifer. “De mensen zijn zeer snel aangebrand”, vindt Joanna. “Dat maakt de wereld hard en grimmig. Het is nu veel moeilijker om iets te parodiëren.”

De Absolutely Fabulous-film die Jennifer en Joanna vorig jaar maakten is dan ook het laatste dat de fans te zien hebben gekregen van Edina en Patsy.