Sterren ruilen Oscarfeest in voor protest

LOS ANGELES - Hollywoodgrootheden als Jodie Foster en Michael J. Fox verruilden vrijdagavond een Oscarfeestje voor een protestbijeenkomst tegen president Donald Trump. ''Het is tijd om in verzet te komen'', klonk het uit de mond van Silence of the Lambs-ster Foster.

Door ANP - 25-2-2017, 11:30 (Update 25-2-2017, 11:30)

Talentenbureau UTA vertegenwoordigt een groot aantal namen in Hollywood. Normaal gesproken organiseert het agentschap ieder jaar een chique feestje voorafgaand aan de uitreiking van de Oscars. Maar dit jaar besloot UTA een protestbijeenkomst te houden na het ingevoerde inreisverbod voor moslims uit bepaalde landen.

Zo'n 1500 mensen kwamen af op de bijna twee uur durende bijeenkomst. ''Zoals velen van jullie weten doe ik dit soort dingen niet vaak'', begon Jodie. ''Maar dit jaar is anders. Het is tijd om mee te doen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, voor wie je hebt gestemd. Alle kleuren van de identiteitsregenboog, dit is ons moment om in verzet te komen. Het is tijd om op te komen dagen en antwoorden te eisen. We moeten samen onze leiders vertellen dat ze hun werk moeten doen.''

Belediging

Ook Back tot the Future-acteur Michael J. Fox sprak tijdens de rally. ''Er zijn mensen die alles opgeven, die alles hebben verloren en die wanhopig proberen hun families in leven te houden, proberen geen honger te lijden en proberen gezond te blijven. Met grote risico's proberen ze dit land te bereiken. En dan zeggen wij: nee. Dat is een belediging voor menselijke waardigheid.''

That '70s Show-ster Wilmer Valderrama hield een hele persoonlijke speech over zijn ouders die als immigranten uit Venezuela een beter leven zochten in de VS. Met een brok in zijn stem vertelde hij over zijn ouders moeilijke leven. ''Dit is niet mijn verhaal, maar het verhaal van de miljoenen mensen die generaties lang naar dit land zijn gekomen en het steen voor steen hebben opgebouwd en er een land van hebben gemaakt.''