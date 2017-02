Ernst Daniël Smid wacht even met huwelijk

BUSSUM - Ernst Daniël Smid wacht nog even met trouwen. Dat vertelt hij aan De Telegraaf. De bariton zou zijn vriendin Aly in Italië ten huwelijk vragen, maar de plannen gaan even de ijskast in. “Ineens dacht ik: het gaat allemaal toch wel heel snel”, zegt hij.

Door ANP - 25-2-2017, 11:19 (Update 25-2-2017, 11:19)

Ernst Daniël verloor vier jaar geleden zijn vrouw Roos. Al snel vond hij nieuw geluk bij Aly. Zij was de beste vriendin van Roos en tijdens haar ziekte was zij zowel voor Roos als voor Ernst Daniël een echte steun en toeverlaat. Het is dan ook niet zo dat Ernst Daniël twijfelt of Aly wel de ware voor hem is. “We geven heel veel om elkaar dus het zal allemaal in orde komen”, beklemtoont de zanger dan ook.

Het gaat volgens Ernst Daniël misschien allemaal wat te snel. “Een pas op de plaats is soms ook nodig en daartoe hebben we besloten”, legt hij uit. “We kiezen ervoor een en ander even uit te stellen en hebben elkaar beloofd dat van uitstel geen afstel komt.”